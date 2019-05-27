Назван MVP чемпионата мира по хоккею

Новости спорта: Форвард сборной Канады Марк Стоун признан лучшим игроком чемпионата мира по хоккею.

Международная федерация хоккея (IIHF) признала форварда сборной Канады и Вегас Голден Найтс Марка Стоуна наиболее ценным игроком завершившегося вчера чемпионата мира по хоккею, вручив ему звание MVP турнира.

Стоун забросил 8 шайб на турнире и стал лучшим его бомбардиров, получив звание MVP даже несмотря на поражение в финале против Финляндии (1:3).

Лучшим вратарем турнира признан россиянин Андрей Васильевский, лучшим защитником стал чех Филип Гронек, а нападающим Никита Кучеров из России.

Также в команду всех звезд, которую выбрали представители СМИ, вошли финн Микко Лехтонен, чех Якуб Ворачек и Уильям Ниландер из Швеции.

Финляндия в третий раз в истории выиграла чемпионат мира. В последний раз финны побеждали на мировом первенстве в 2011 году. Интересно, что тогда турнир также проходил в Словакии.