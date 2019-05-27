Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу

Новости спорта: Мотор стал обладателем Кубка Украины по гандболу, в финальном матче без проблем одолев ЗТР.

Запорожский Мотор стал обладателем Кубка Украины по гандболу, в финальном матче без проблем одолев ЗТР.

В решающей игре турнира команда Николая Степанца в Запорожье на арене Юность победила со счетом 30:21, обеспечив себе преимущество в 7 голов еще к перерыву.

Отметим, что после победы над ЗТР Мотор стал шестикратным обладателем Кубка Украины.

На церемонии вручения гандболисты Мотора получили сразу две награды: чемпионов Суперлиги и обладателя Кубка. Помимо этого, подопечные Степанца также завоевали Суперкубок, обеспечив себе все возможные трофеи в течение одного сезона.

Финал Кубка Украины-2019 по гандболу

Мотор (Запорожье) — ЗТР (Запорожье) 30:21 (17:10)