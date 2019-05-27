Горнолыжник подозревается в употреблении допинга

Новости спорта: Австрийский горнолыжник Йоханнес Райхельт проходит по допинговому делу на мировом первенстве в Зеефельде (Австрия).

Чемпион мира-2015 Йоханнес Райхельт фигурирует в числе подозреваемых в применении допинга. Об этом сообщает XSPORT.

Следствие раскрыло преступную сеть под руководством врача Марка Шмитда, с которым сотрудничали 20 спортсменов.

По информации APA, федеральная полиция Австрии допросила Райхельта по делу допингового скандала во время домашнего чемпионата мира-2019, который проходил в Зеефельде. Спортсмен категорически отрицает обвинения в свой адрес.

Федерация лыжных видов спорта Австрии не обнаружила у Райхельта аномальных показателей в пробах.

Напомним, в марте прокуратура Германии заподозрила минимум 21 спортсмена из восьми стран мира в использовании кровяного допинга. Немецкий врач Марк Шмидт удалял и замораживал кровь у спортсменов, а затем вводил им ее снова. Ранее. в феврале, в австрийском Зеефельде и немецком Эрфурте были задержаны пятеро лыжников: двое из сборной Австрии, один из команды Казахстана и двое из сборной Эстонии. Все пятеро признались в употреблении допинга. По австрийским законам спортсменам угрожает тюремный срок до трех лет.