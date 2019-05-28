Финские ВВС сопроводили самолет с чемпионами мира по хоккею (Видео)

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.
Kaksi Suomen lipun väreihin maalattua Hawkia saattoi @leijonat kotiin kuljettaneen @Finnair lennon AY7512 Helsinki-Vantaalle. Videolla tunnelmia saattotehtävältä Hawk-ohjaajan näkökulmasta! #ilmavoimat #ilmask #leijonat #mörkölento #FlyingwithFinnair pic.twitter.com/C5JfhZM0GJ
— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 27 мая 2019 г.
В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Марко Анттила, оформивший дубль в финальной игре.