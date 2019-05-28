УХЛ впервые в истории провела церемонию награждения лучших по итогам сезона

Новости спорта: Украинская хоккейная лига впервые в истории провела церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона-2018/19 - “Звезды хоккейного года”.

Специальных призов на церемонии “Звезды хоккейного года”, состоявшейся 27 мая, были удостоены лучшие хоккеисты, руководители хоккейных клубов, тренеры и наиболее активные СМИ. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Победителей в каждой из более 20 номинаций определяло экспертное жюри. Так, лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стал Николай Киселев (“Кременчуг”), “Золотую шайбу” получил Артем Пуголовкин (“Донбасс”), а лучшим игроком Женского чемпионата стала Дарья Цимеренко (“Украиночка”).

Победителями “Звезды хоккейного года” по итогам сезона-2018/19 в Украине стали: Олег Петров, Всеволод Толстушко, Виталий Лялька, Николай Киселев, Тимур Гриценко, Денис Бородай, Алексей Красильников, Илья Коренчук, Артем Пуголовкин, Олег Петров, Александр Батезатов, Виктор Захаров, Владимир Чердак, Андрей Хапке, Валерий Середенко, Дарья Цимеренко, Андрей Михнов, Артем Целогородцев.

Лучшей была признана пресс-служба хоккейного клуба "Донбасс".