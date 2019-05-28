Скачать
Вторник, 28.05.2019
Гол динамовца Кендзеры - в числе лучших в Лиге Европы (Видео)
Гол динамовца Кендзеры - в числе лучших в Лиге Европы (Видео)
Финские ВВС сопроводили самолет с чемпионами мира по хоккею (Видео)
Финские ВВС сопроводили самолет с чемпионами мира по хоккею (Видео)
Стало известно, когда Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Усик вернется на ринг
Бостон выиграл первый матч в финальной серии НХЛ (Видео)
Бостон выиграл первый матч в финальной серии НХЛ (Видео)

УХЛ впервые в истории провела церемонию награждения лучших по итогам сезона

УХЛ впервые в истории провела церемонию награждения лучших по итогам сезона
11:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта: Украинская хоккейная лига впервые в истории провела церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона-2018/19 - “Звезды хоккейного года”.

Специальных призов на церемонии “Звезды хоккейного года”, состоявшейся 27 мая, были удостоены лучшие хоккеисты, руководители хоккейных клубов, тренеры и наиболее активные СМИ. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Победителей в каждой из более 20 номинаций определяло экспертное жюри. Так, лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стал Николай Киселев (“Кременчуг”), “Золотую шайбу” получил Артем Пуголовкин (“Донбасс”), а лучшим игроком Женского чемпионата стала Дарья Цимеренко (“Украиночка”).

Бостон выиграл первый матч в финальной серии НХЛ (Видео)

Победителями “Звезды хоккейного года” по итогам сезона-2018/19 в Украине стали: Олег Петров, Всеволод Толстушко, Виталий Лялька, Николай Киселев, Тимур Гриценко, Денис Бородай, Алексей Красильников, Илья Коренчук, Артем Пуголовкин, Олег Петров, Александр Батезатов, Виктор Захаров, Владимир Чердак, Андрей Хапке, Валерий Середенко, Дарья Цимеренко, Андрей Михнов, Артем Целогородцев.

 Лучшей была признана пресс-служба хоккейного клуба "Донбасс".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, Новости хоккея, УХЛ, Украинская хоккейная лига, Звезды хоккейного года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Катар: события матча ЧМ-2019 (U-20)
02 Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
03 Козлова: Для Украины хорошо, что я сыграю со Свитолиной
04 Новый голкипер сборной Украины Панькив: Я долго ждал этого и мечтал
05 Ястремская: Я же не знала, что выиграю турнир в Страсбурге и потом поеду в Париж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь