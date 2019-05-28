Сборная Украины отправляется в Казахстан на турнир по верховой стрельбе из лука

Новости спорта: Национальная сборная Украины примет участие в III Международном турнире по верховой стрельбе из лука ALTYN ZHEBE, который пройдет с 31 мая по 2 июня в Казахстане.

Об этом во время пресс-конференции в сообщил президент Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука Владимир Янченко.

"Наша федерация впервые получила приглашение выступить в городе Нурсултан на международном турнире конных лучников. Участниками соревнований будут представители 12 стран мира. Мы плодотворно готовились к этим стартам и нацелены одержать победу", - сказал Янченко.

По его словам, обязательными условиями для выступления являются исторический костюм и исторический лук. Соревнованиях будут проходить в азиатском (3 и 4 мишени диаметром 84 см на высоте 20 метров), турецком (3 и 4 мишени диаметром 60 см на высоте 1,5 метра) и казахском (3 мишени диаметром 30 см на высоте 2,5 метра) стилях.

"Всеукраинская федерация верховой стрельбе из лука ежегодно проводит международные турниры по верховой стрельбе из лука в уникальном месте - Древнем Киеве в "Парке Киевская Русь", где воспроизводится архитектура и дух Киевской Руси V-XIII веков. Участники соревнований имеют возможность не только продемонстрировать свои спортивные умения, но и окунуться в атмосферу Древнего Киева, изучить историю своего народа", - отметил Янченко.

В этот раз Киев будет принимать чемпионат по верховой стрельбе из лука 22-23 июня.