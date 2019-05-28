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Беттмэн: Соревновательный баланс НХЛ достиг наивысшей точки

Беттмэн: Соревновательный баланс НХЛ достиг наивысшей точки
20:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отметил возросший уровень конкуренции в лиге.

«Соревновательный баланс нашей лиги достиг наивысшей точки. В регулярном чемпионате было 138 матчей, в которых команда, уступавшая по ходу две шайбы и более, одерживала победу, что является наивысшим показателем за всю историю. В 10% встреч голы, сравнивавшие счёт, забивались за последние пять минут, и 71% всех сыгранных минут прошли при либо ничейном счёте, либо при разнице в одну шайбу», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне впервые в истории лиги на стадии первого раунда плей-офф прекратили выступление победители всех четырёх дивизионов – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Атлантический), «Калгари Флэймз» (Тихоокеанский), «Нэшвилл Предаторз» (Центральный) и «Вашингтон» (Столичный).

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НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Гэри Беттмэн.
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