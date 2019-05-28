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Звезды хоккейного 2019 года в Украине: названы победители

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Звезды хоккейного 2019 года в Украине: названы победители
16:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В Киеве назвали звезд хоккейного года.

27 мая во Freedom Hall Украинская хоккейная лига впервые в истории провела церемонию «Звезды хоккейного года» — награждение лучших хоккеистов, руководителей клубов, тренеров и наиболее активных СМИ сезона 2018/19.

Представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра и основатель и управляющий директор международного маркетингового агентства Digital Choo Ирина Курочкина наградили лучшего легионера сезона, которым стал Илья Коренчук («Донбасс»), а также отметили статуэтками представителей лучших СМИ: телеканалов ICTV и XSPORT, газеты «Сегодня», интернет-издания «Обозреватель», «Авторадио».

«Хоккей — спорт для смелых и выносливых, все наше агентство с удовольствием его смотрит. Вместе с партнерами мы делаем много проектов, которые поддерживают украинский хоккей, и рады, что есть поддержка и со стороны УХЛ — это очень важно для развития и успеха этого вида спорта», — отметила основатель и управляющий директор DC Ирина Курочкина.

«Сегодняшний праздник — это результат работы всей хоккейной семьи Украины. От всей души радуемся, что и наша компания уже третий год подряд выступает партнером украинского хоккея. Когда я видел, с каким увлечением и блеском в глазах смотрели дети на наших хоккейных асов во время акции «Тренировка со звездой», то понимал, что мы делаем важное дело. Ведь чем больше детей будут делать выбор в пользу спорта, тем более здоровой и эффективной станет наша страна», — заявил представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра.


Это мероприятие — подтверждение постепенного движения вперед украинского хоккея. Церемонию посетили спортсмены, спортивные функционеры, селебритис, журналисты.

Полный список победителей церемонии награждения «Звезды хоккейного года» выглядит следующим образом:

Лучший вратарь — Олег Петров («Днепр»);

Лучший защитник — Всеволод Толстушко («Кременчуг»);

Лучший нападающий — Виталий Лялька («Донбасс»);

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата — Николай Киселев («Кременчуг»);

Лучший нападающий защитного плана — Тимур Гриценко («Кременчуг»);

Лучший новичок — Денис Бородай («Белый Барс»);

Джентльмен на льду — Алексей Красильников («Кременчуг»);

Лучший легионер — Илья Коренчук («Донбасс»);

Номинация «Золотая шайба» — Артем Пуголовкин («Донбасс»);

Номинация «Золотая клюшка» — Олег Петров («Днепр»);

Номинация «Золотой свисток» — Александр Батезатов;

Номинация «За верность игре» — Виктор Захаров («Донбасс»), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Андрей Хапке («Ледяные Волки»), Валерий Середенко (МХК «Динамо»);

Номинация «Работа вне льда» — «Донбасс»;

Лучший игрок юниорской хоккейной лиги — Артем Целогородцев («Днепр»);

Лучший украинский игрок на международной арене — Андрей Михнов («Тихи», Польша);

Лучший игрок Женского чемпионата — Дарья Цимеренко («Украиночка»);

Лачшая пресс-служба — «Донбасс»;

Кадровая подготовка — «Белый Барс».

Следующий сезон УХЛ стартует в сентябре.

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