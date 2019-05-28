Звезды хоккейного 2019 года в Украине: названы победители

27 мая во Freedom Hall Украинская хоккейная лига впервые в истории провела церемонию «Звезды хоккейного года» — награждение лучших хоккеистов, руководителей клубов, тренеров и наиболее активных СМИ сезона 2018/19.
Представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра и основатель и управляющий директор международного маркетингового агентства Digital Choo Ирина Курочкина наградили лучшего легионера сезона, которым стал Илья Коренчук («Донбасс»), а также отметили статуэтками представителей лучших СМИ: телеканалов ICTV и XSPORT, газеты «Сегодня», интернет-издания «Обозреватель», «Авторадио».
«Хоккей — спорт для смелых и выносливых, все наше агентство с удовольствием его смотрит. Вместе с партнерами мы делаем много проектов, которые поддерживают украинский хоккей, и рады, что есть поддержка и со стороны УХЛ — это очень важно для развития и успеха этого вида спорта», — отметила основатель и управляющий директор DC Ирина Курочкина.
«Сегодняшний праздник — это результат работы всей хоккейной семьи Украины. От всей души радуемся, что и наша компания уже третий год подряд выступает партнером украинского хоккея. Когда я видел, с каким увлечением и блеском в глазах смотрели дети на наших хоккейных асов во время акции «Тренировка со звездой», то понимал, что мы делаем важное дело. Ведь чем больше детей будут делать выбор в пользу спорта, тем более здоровой и эффективной станет наша страна», — заявил представитель ТМ Parimatch Вадим Мисюра.
Это мероприятие — подтверждение постепенного движения вперед украинского хоккея. Церемонию посетили спортсмены, спортивные функционеры, селебритис, журналисты.
Полный список победителей церемонии награждения «Звезды хоккейного года» выглядит следующим образом:
Лучший вратарь — Олег Петров («Днепр»);
Лучший защитник — Всеволод Толстушко («Кременчуг»);
Лучший нападающий — Виталий Лялька («Донбасс»);
Лучший бомбардир и снайпер чемпионата — Николай Киселев («Кременчуг»);
Лучший нападающий защитного плана — Тимур Гриценко («Кременчуг»);
Лучший новичок — Денис Бородай («Белый Барс»);
Джентльмен на льду — Алексей Красильников («Кременчуг»);
Лучший легионер — Илья Коренчук («Донбасс»);
Номинация «Золотая шайба» — Артем Пуголовкин («Донбасс»);
Номинация «Золотая клюшка» — Олег Петров («Днепр»);
Номинация «Золотой свисток» — Александр Батезатов;
Номинация «За верность игре» — Виктор Захаров («Донбасс»), Владимир Чердак (МХК «Динамо»), Андрей Хапке («Ледяные Волки»), Валерий Середенко (МХК «Динамо»);
Номинация «Работа вне льда» — «Донбасс»;
Лучший игрок юниорской хоккейной лиги — Артем Целогородцев («Днепр»);
Лучший украинский игрок на международной арене — Андрей Михнов («Тихи», Польша);
Лучший игрок Женского чемпионата — Дарья Цимеренко («Украиночка»);
Лачшая пресс-служба — «Донбасс»;
Кадровая подготовка — «Белый Барс».
Следующий сезон УХЛ стартует в сентябре.