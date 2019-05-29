Нечипоренко победил на легкоатлетическом турнире в Чехии

Новости спорта: Украинские легкоатлеты приняли участие в международных легкоатлетических соревнованиях в Чехии.

Международные соревнования по легкой атлетике Memoriál Ludvíka Daňka состоялись 28 мая в чешском городе Турнов. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Денис Нечипоренко начал международный сезон с победы на дистанции 400 м с барьерами (50,80 сек). Украинский спортсмен опередил ближайшего преследователя на 1.45 сек.

Наталья Ручкивская завоевала “бронзу” в беге на 100 м (с 12,22), а Мария Мокрова стала в этой дисциплине пятой (12,30 с).

Роман Кокошко стал четвертым по толканию ядра (17,86 м).

Александра Левченко (5,79 м) и Татьяна Головчук (5,75 м) заняли четвертое и пятое места по прыжкам в длину.