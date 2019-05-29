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Легкая атлетика: состав сборной Украины на Европейские игры-2019

Легкая атлетика: состав сборной Украины на Европейские игры-2019
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Исполнительный комитет ФЛАУ утвердил состав сборной Украины по легкой атлетике на II Европейские игры.

22-29 июня в Минске (Беларусь) 11 женщин и 10 мужчин будут представлять сборную Украины на Европейских играх по программе “Динамичная легкая атлетика”. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В состав сборной Украины вошли:

женщины - Кристина Стуй (100 м), Анна Плотицина (100 м с/б), Яна Качур (гонка преследования, 200 м), Татьяна Мельник (смешанная эстафета 4х400 м), Анна Рыжикова (смешанная эстафета 4х400 м), Алина Логвиненко (смешанная эстафета 4х400 м), Наталья Прищепа (гонка преследования, 600 м), Ольга Ляхова (гонка преследования, 600 м), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Кристина Гришутина (прыжки в длину), Анна Гацько-Федусова (метание копья);

мужчины - Сергей Смелик (100 м), Артем Шаматрин (110 м с/б), Богдан Черномаз (110 м с/б), Алексей Поздняков (смешанная эстафета 4х400 м), Даниил Даниленко (смешанная эстафета 4х400 м), Станислав Сеник (гонка преследования, 400 м), Евгений Гуцол (гонка преследования, 800 м), Олег Миронец (гонка преследования, 800 м), Андрей Проценко (прыжки в высоту), Дмитрий Демьянюк (прыжки в высоту).

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Напомним, Европейские игры-2019 пройдут 21 - 30 июня в Минске (Беларусь). Участниками соревнований станут более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио. На соревнованиях в Беларуси результаты допинг-тестов будет контролировать Европейский олимпийский комитет (ЕОК). Всемирное антидопинговое агентство ВАДА даже не узнает итогов тестирования.

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Легкая атлетика, Сборная Украины по легкой атлетике, Европейские игры-2019.
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