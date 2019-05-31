Беленюк прыгнул с парашютом (Видео)

Новости спорта: Чемпион мира и Европы по борьбе Жан Беленюк получил незабываемые ощущения

Чемпион мира и Европы Жан Беленюк, украинский борец греко-римского стиля, прыгнул с парашютом. На своих страницах в соцсетях Беленюк опубликовал фотографии и видео, а также поделился впечатлениями:

«Прыгал в Бородянке, высота прыжка – 4200 м, где-то около минуты свободное падение, потом ещё минут 5 на парашюте.

Самые страшные мгновения – подход к зоне прыжка и сам прыжок, потом отпускает. Ощущения нереальные, даже не знаю с чем сравнить, просто хотя бы раз в жизни нужно попробовать».