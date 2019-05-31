Беленюк прыгнул с парашютом (Видео)

Чемпион мира и Европы Жан Беленюк, украинский борец греко-римского стиля, прыгнул с парашютом. На своих страницах в соцсетях Беленюк опубликовал фотографии и видео, а также поделился впечатлениями:
«Прыгал в Бородянке, высота прыжка – 4200 м, где-то около минуты свободное падение, потом ещё минут 5 на парашюте.
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В первую очередь для меня это был вызов, смогу или не смогу! Я часто проверяю себя «на слабо», как в жизни, так и в спорте! Никогда не отказываюсь от новых ощущений и опыта, пускай даже не самого безопасного! Но в нашей жизни ты сам не знаешь где тебя ожидает подвох! В этом ключе для меня очень показательна история Михаэля Шумахера! Жизнь одна, второй попытки прожить ее более ярко у нас к сожалению не будет, тем более пока молодой:) а в старости хоть будет что вспомнить! Вообще советую всем жить так, чтобы было что вспомнить в старости, при этом улыбка от воспоминаний пережитых эмоции появлялась на Вашем лице!КОНЕЧНО ПРИ ЭТОМ НУЖНО ВСЕ ДЕЛАТЬ С УМОМ Спасибо @paraskuf за подаренный опыт и эмоции! Это действительно бесценно Наслаждайтесь этой жизнью друзья, она у нас одна ;)
Самые страшные мгновения – подход к зоне прыжка и сам прыжок, потом отпускает. Ощущения нереальные, даже не знаю с чем сравнить, просто хотя бы раз в жизни нужно попробовать».