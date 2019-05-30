Украинские фехтовальщики на колясках завоевали 9 наград на этапе Кубка мира

Новости спорта: Украинские паралимпийцы прекрасным медальным результатом завершили свое выступление на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках, который проходил в Бразилии.

В копилке украинской команды 9 медалей: 1 золотая, 3 серебряные и 5 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Ассамблеи инвалидов Украины.

В последние дни этапа Кубка мира в Бразилии копилка национальной паралимпийской сборной Украины пополнилась бронзовыми медалями Артема Манько (шпага категории А) и Натальи Морквич (рапира категории А).

Лучше всех в команде Украины выступила Бреус Евгения, в активе которой золотая награда.

Призерами этапа Кубка мира среди украинцев стали: Наталья Морквич (“серебро” и “бронза”), Андрей Демчук (“серебро” и “бронза”), Олег Науменко (“серебро”), татьяна Позняк (“бронза”), Елена Федота (“бронза”), Артем Манько (“бронза”).

Этап Кубка мира по фехтованию на колясках проходил с 22 по 25 мая 2019 года в городе Сан-Пауло (Бразилия) и стал важным шагом для каждого из участников соревнований на Токио-2020. Участие в соревнованиях приняли 170 спортсменов из 29 стран мира, среди которых 14 представителей Украины.