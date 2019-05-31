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Сестры Музычук сыграли между собой вничью на старте турнира претенденток

Сестры Музычук сыграли между собой вничью на старте турнира претенденток
20:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Турнир в Казани продлится до 18 июня.

В Казани стартовал турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. В стартовом туре вничью сыграли украинские шахматистки Мария и Анна Музычук.

В турнире принимают участие 8 шахматисток. Украину представляют сестры Музычук. При этом Мария Музычук имеет самый высокий рейтинг среди всех участниц. Сегодня в стартовом туре украинки сыграли вничью очный матч.

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Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюнь.

Напомним, что призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюнь - 500 тысяч евро.

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Шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук.
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