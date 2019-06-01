Первое поражение женской сборной Украины в Золотой Евролиге

Новости спорта: Женская сборная Украины по волейболу проиграла Чехии в третьем туре Золотой Евролиги.

Украинки проиграли первый сет 14:25, но сумели навязать борьбу во второй партии и победить 29:27. На большее украинок не хватило, и они уступили в третьем и четвертом сетах.

После этого поражения Украина потеряла лидерство в группе. Украинки уступают Чехии одно очко. На 3-й позиции идет Словакия, разгромившая сегодня аутсайдера Швецию (3:0). В плей-офф выходит только победитель группы.

В следующем матче 8 июня Украина попытается взять реванш у Чехии.

Золотая Евролига. Женщины. Группа А

Чехия — Украина 3:1 (25:14, 27:29, 25:18, 25:17)

Словакия — Швеция 3:0 (25:16, 25:13, 25:16)