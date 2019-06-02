Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Джошуа - Руис. Видео боя
Джошуа - Руис. Видео боя
Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Украинские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата Европы

Украинские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата Европы
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Наша сборная уступила лишь в финале сборной Италии.

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Инны Бровко, Анны Деркач, Дарьи Варфоломеевой и Влады Харьковой заняла второе место на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве. Об этом сообщает XSport.

Украинки получили третий номер посева, благодаря чему стартовали сразу в 1/4 финала. На этой стадии наши фехтовальщицы оказались сильнее эстонок - 45:30.

В следующем же бою Бровко, Харькова, Варфоломеева и Деркач в напряженном противостоянии выиграли у Польши. Перед выходом на дорожку Бровко и Анны Мрошчак украинские шпажистки уступали четыре уколы - 33:37. За время поединка с Мрошчак Инна не только сократила разрыв, но и привела команду к победе - украинка нанесла 12 уколов против 5-ти у польки.

В финале наша сборная не смогла сломить сопротивления итальянок. В середине встречи итальянская команда стала понемногу создавать задел, отрываясь от наших спортсменок, и в итоге обыграла их - 42:29.

Таким образом, Деркач, Бровко, Варфоломеева и Харькова стали вторыми и принесли Украине первую медаль континентального первенства в Болгарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Италии, Сборная Украины, Фехтование, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
02 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
03 Джошуа - Руис. Видео нокаута
04 Джошуа сенсационно проиграл Руису
05 Джошуа - Руис. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь