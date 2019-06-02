Украинские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата Европы

Новости спорта: Наша сборная уступила лишь в финале сборной Италии.

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Инны Бровко, Анны Деркач, Дарьи Варфоломеевой и Влады Харьковой заняла второе место на чемпионате Европы U-23 в болгарском Пловдиве. Об этом сообщает XSport.

Украинки получили третий номер посева, благодаря чему стартовали сразу в 1/4 финала. На этой стадии наши фехтовальщицы оказались сильнее эстонок - 45:30.

В следующем же бою Бровко, Харькова, Варфоломеева и Деркач в напряженном противостоянии выиграли у Польши. Перед выходом на дорожку Бровко и Анны Мрошчак украинские шпажистки уступали четыре уколы - 33:37. За время поединка с Мрошчак Инна не только сократила разрыв, но и привела команду к победе - украинка нанесла 12 уколов против 5-ти у польки.

В финале наша сборная не смогла сломить сопротивления итальянок. В середине встречи итальянская команда стала понемногу создавать задел, отрываясь от наших спортсменок, и в итоге обыграла их - 42:29.

Таким образом, Деркач, Бровко, Варфоломеева и Харькова стали вторыми и принесли Украине первую медаль континентального первенства в Болгарии.