Сестры Музычук проиграли в 3-м туре турнира претенденток

Новости спорта: Мария и Анна до сих пор без побед.

В Казани продолжается турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. В третьем туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук проиграли свои партии. Об этом сообщает Укринформ.

В третьем туре Мария Музычук проиграла грузинке Нане Дзагнидзе, а Анна Музычук уступила китаянке Тань Чжуньи.

После трех туров Мария Музычук набрала одно очко (разделяет 3-6 места), Анна Музычук - пол очка (7-8 места).

Напомним, в турнире принимают участие 8 шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюн. Призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюн - 500 тысяч евро.