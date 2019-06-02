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Сестры Музычук проиграли в 3-м туре турнира претенденток

Сестры Музычук проиграли в 3-м туре турнира претенденток
20:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Мария и Анна до сих пор без побед.

В Казани продолжается турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. В третьем туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук проиграли свои партии. Об этом сообщает Укринформ.

В третьем туре Мария Музычук проиграла грузинке Нане Дзагнидзе, а Анна Музычук уступила китаянке Тань Чжуньи.

После трех туров Мария Музычук набрала одно очко (разделяет 3-6 места), Анна Музычук - пол очка (7-8 места).

Напомним, в турнире принимают участие 8 шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюн. Призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюн - 500 тысяч евро.

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Шахматы, Спорт, Новости спорта, Анна Музычук.
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