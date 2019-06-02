Карапас выиграл велогонку Джиро д'Италия

Новости спорта: Карапас стал первым велогонщиком из Эквадора, который выиграл одну из трех главных велогонок профи-тура.

Велогонщик команды Movistar Ричард Карапас стал победителем общего зачета легендарной веломногодневки «Джиро д'Италия». Он стал первым представителем Эквадора, который выиграл Гранд-тур. Об этом сообщает Sport Arena.

Перед сегодняшней гонкой с раздельным стартом эквадорец опережал ближайшего преследователя Винченцо Нибали из Bahrain Merida на 1 минуту и 54 секунды. Карапас финишировал 36-м на последнем этапе «Джиро д'Италия» и сумел сохранить лидерство в общем зачете.

В генеральной классификации Карапас опередил итальянца Нибали чуть больше чем на минуту. На третьем месте велогонку завершил словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma.

Представителей Украины на «Джиро-2019» не было.