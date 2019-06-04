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Олимпийская чемпионка Семеня оправдана швейцарским судом

Олимпийская чемпионка Семеня оправдана швейцарским судом
09:01 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Легкоатлетке разрешено выступать на профессиональном уровне

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня выиграла Швейцарский суд, который разрешил спортсменке выступать в женских соревнованиях без снижения уровня тестостерона. Об этом сообщает Sky Sports.

Таким образом, решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отменено и спортсменка может легко выступать среди женщин. Ранее в IAAF рассматривали возможность выступления Семени в мужских сетках соревнований.

Ранее апелляцию бегуньи об отказе снижения уровня тестостерона для продолжения участвовать в соревнованиях отклонил Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS), но теперь ее повторная апелляция была удовлетворена.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федерации (IAAF) объявила об изменении правил соревнований. Согласно инициативе IAAF спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах только при условии приема лекарств, которые снижают уровень гормона. Новые правила вступили в силу 8 мая.

Интересно, что новое правило действует только на спортсменок, соревнующихся на дистанции от 400 метров до 1 600 метров.

После двух побед Семени на Олимпийских играх возникли сомнения относительно гендерной принадлежности южноафриканки. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что она является женщиной с очень высоким уровнем тестостерона.

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Легкая атлетика, CAS, Кастер Семеня, Новости легкой атлетики.
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