Скачать
Среда, 05.06.2019
Усика лишили титула WBC
Усика лишили титула WBC
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев

Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев
11:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боёв.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото, ссылаясь на менеджера россиянина Али-Абдель Азиза.

Условия соглашения не раскрываются. Пока известно лишь то, что контракт рассчитан на несколько поединков и в нём оговорены пункты о встрече с Жоржем Сен-Пьером, если таковая когда-нибудь состоится.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. Всего в MMA у него 27 побед в 27 боях. В минувшей встрече Хабиб досрочно остановил Конора Макгрегора.

Следующий бой россиянина состоится 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион организации Дастин Порье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости спорта, Новости бокса, Хабиб Нурмагомедов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
02 Джошуа и Руис проведут бой-реванш
03 Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки
04 Шевчук: Прошу ФФУ не совершить роковую ошибку
05 Усика лишили титула WBC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь