Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боёв.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото, ссылаясь на менеджера россиянина Али-Абдель Азиза.

Условия соглашения не раскрываются. Пока известно лишь то, что контракт рассчитан на несколько поединков и в нём оговорены пункты о встрече с Жоржем Сен-Пьером, если таковая когда-нибудь состоится.

Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. Всего в MMA у него 27 побед в 27 боях. В минувшей встрече Хабиб досрочно остановил Конора Макгрегора.

Следующий бой россиянина состоится 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион организации Дастин Порье.