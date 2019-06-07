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Украинцы завоевали 2 награды на легкоатлетическом турнире в Финляндии

Украинцы завоевали 2 награды на легкоатлетическом турнире в Финляндии
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФЛАУ

Новости спорта: Украинские легкоатлеты приняли участие в международном турнире Motonet GP в Финляндии.

Турнир Motonet GP по легкой атлетике состоялся 5 июня в городе Лахт, а украинцы завоевали на нем 2 медали: золотую и бронзовую. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Золотую награду завоевал Александр Малосилов в секторе для тройного прыжка. Победителя и серебряного призера соревнований разделили всего 2 см. Александр Малосилов и грек Димитриос Циамис свои лучшие прыжки выполнили в пятой попытке. Украинец приземлился на отметке 16,43 м и победил, а Циамис с результатом 16,41 м стал вторым.

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На старт дистанции 100 м с барьерами вышли две украинки. Анна Плотицина финишировала третьей (13,18 с), а Анна Чубковцова заняла четвертое место (13,33 с).

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Легкая атлетика, Анна Плотицина, Motonet GP, Александр Малосилов.
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