Украинки завоевали 3 "бронзы" в первый день юниорского ЧЕ по спортивной борьбе

Новости спорта: На юниорском первенстве Европы по спортивной борьбе в Понтеведра (Испания) первые комплекты наград разыграли девушки.

На пьедестал континентального первенства удалось подняться украинкам Марии Винник, которая стала бронзовым призером в весовой категории до 50 кг, выиграв в "малом" финале за 3-е место у Зехры Демирхан из Турции (12:0), Вероника Рябоволова (59 кг) - после победы над россиянкой Ксенией Михневой (4:3) и Кристина Малявка (68 кг), которая поборола испанку Марту Наварро (13:5).

7 июня награды юниорского первенства континента разыграют борчихи весовых категорий до 53, 57, 62, 65 и 72 кг.

Отметим, что серебряным призером юниорского первенства Европы-2019 по греко-римской борьбе стал представитель Киевской Виталий Андреевич (82 кг).