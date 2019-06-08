Золотая Евролига: Украина обыграла Чехию

Новости спорта: Украинские волейболистки обыграли Чехию в Золотой Евролиге.

В четвертом туре Золотой Евролиги волейболистки сборной Украины дома нанесли поражение команде Чехии.

Встреча Украина - Чехия завершилась со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:18) в пользу "сине-желтых".

После этой победы Украины вернула себе лидерство в группе А Евролиги.

В заключительных матчах группового этапа Украина 12 июня на своей площадке встретится с командой Швеции, а 15 июня на выезде сыграет против сборной Словакии.

Турнирное положение: Украина - 9 очков (после 4-х игр), Чехия - 7 (4), Словакия - 5 (3), Швеция - 0 (3).