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Украинские волейболисты без проблем справились с Финляндией

Украинские волейболисты без проблем справились с Финляндией
22:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: На своей площадке в Запорожье подопечные Угиса Крастиньша победили со счетом 3:0.

Следом за женской сборной Украины, которая сегодня добилась победы над Чехией 3:0, в запорожском Дворце спорта «Юность» состоялся и матч четвертого тура группы С мужской «Золотой Евролиги» по волейболу. Наша команда принимала сборную Финляндии.

И здесь хозяева площадки не оставили соперникам никаких шансов на успех. Уже в первой партии наши ребята повели 8:2, 16:11 и завершили ее со счетом 25:16 в свою пользу.

Не было у украинцев особых проблем и во втором сете - 8:4, 16:14, 21:16 и 25:20. А вот в третьей партии сборная Украины из-за травмы потеряла своего капитана Олега Плотницкого и финны тут же приблизились к нашей команде и даже вышли вперед 19:20, 20:21. Однако подопечные Угиса Крастиньша смогли восстановить равновесии, а затем и выиграли сет 25:23.

Мужская сборная Украины выступала в таком составе: Максим Дрозд (набрал 4 очка), Роман Хандролин (1). Олег Плотницкий (5), Юрий Семенюк (6), Дмитрий Виецкий (8), Ян Ерещенко (14), Денис Фомин (либеро) - стартовый. На замену выходил Владислав Диденко (0), Олег Шевченко (2).

Еще в одном матче нашей группы сборная Чехии победила Беларусь 3:1.

Золотая Евролига. Мужчины. 4-й тур

Группа С. 1 июня

Украина - Финляндия

3:0 (25:16, 25:20, 25:23)

Чехия - Беларусь

3:1 (25:21, 25:18, 19:25, 25:23)

Турнирная таблица группы С после четвертого тура имеет такой вид:

1. Беларусь 4 матча, 3 победы, 1 поражение, 9 очков, соотношение партий 10 - 5

2. Чехия 4, 3, 1, 8, 10 - 7

3. Украина 4, 2, 2, 7, 9 - 7

4. Финляндия 4, 0, 4, 0, 2 - 12

Результаты и календарь всех игр украинских волейболистов в группе С «Золотой Евролиги»:

25 мая Финляндия - Украина 1:3

29 мая Чехия - Украина 3:2

1 июня Беларусь - Украина 3:1

8 июня Украина - Финляндия 3:0

12 июня Украина - Чехия

15 июня Украина - Беларусь

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Сборная Украины, Волейбол, Золотая лига.
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