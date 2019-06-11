Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20
Украина - Италия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2019 U-20

Легкоатлеты Буйненко и Иваницкий завоевали путевки на командный ЧЕ

Легкоатлеты Буйненко и Иваницкий завоевали путевки на командный ЧЕ
17:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Луцке состоялся командный чемпионат Украины по легкоатлетическому многоборью.

Эти соревнования являются одними из главных этапов отбора в сборную Украины на командный чемпионат Европы (Суперлига), который Луцк будет принимать 6-7 июля. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Лучшими стали днепрянка Римма Буйненко (Гордиенко) – 5566 очков и львовянин Василий Иваницкий – 7345.

Согласно критериям отбора в сборную Украины, для участия в командном чемпионате Европы попадают победители командного чемпионата Украины, а также еще по три атлета – по рейтингу. Таким образом, Буйненко и Иваницкий уже забронировали себе места в команде.

На данный момент по рейтингу на Луцк-2019 также проходят Алексей Касьянов, Руслан Малогловец, Вадим Адамчук среди мужчин, а также Дарья Слобода, Ирина Рофе-Бекетова и Юлия Лобан среди женщин.

Окончательное формирование состава сборной Украины для участия в командном чемпионате Европы в Луцке состоится после 26 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Луцк, Чемпионат Европы, Спорт, Бег.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
03 Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины
04 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
05 Леннокс Льюис дал совет Энтони Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь