Легкоатлеты Буйненко и Иваницкий завоевали путевки на командный ЧЕ

Новости спорта: В Луцке состоялся командный чемпионат Украины по легкоатлетическому многоборью.

Эти соревнования являются одними из главных этапов отбора в сборную Украины на командный чемпионат Европы (Суперлига), который Луцк будет принимать 6-7 июля. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Лучшими стали днепрянка Римма Буйненко (Гордиенко) – 5566 очков и львовянин Василий Иваницкий – 7345.

Согласно критериям отбора в сборную Украины, для участия в командном чемпионате Европы попадают победители командного чемпионата Украины, а также еще по три атлета – по рейтингу. Таким образом, Буйненко и Иваницкий уже забронировали себе места в команде.

На данный момент по рейтингу на Луцк-2019 также проходят Алексей Касьянов, Руслан Малогловец, Вадим Адамчук среди мужчин, а также Дарья Слобода, Ирина Рофе-Бекетова и Юлия Лобан среди женщин.

Окончательное формирование состава сборной Украины для участия в командном чемпионате Европы в Луцке состоится после 26 июня.