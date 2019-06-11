Каратистка Терлюга выиграла золото со сломанным пальцем

Новости спорта: Лидер сборной Украины по карате выступала на этапе Премьер-лиги с травмой.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золото на турнире Karate 1 Premier, который проходил в Шанхае.

А после соревнований спортсменка на своей странице в Instagram призналась, что выступала с переломом мизинца.

"Эта золотая медаль была особенной ... Этот год для меня нереально тяжелый и одновременно успешный, но никто не говорил, что будет легко. Четвертый финал Премьер Лиги в этом году. Все круто! Я не верю своему счастью! Но просто хочу, чтоб вы хоть на секунду понимали, через что нам приходится проходить, когда вы видите милую фотку с медалью на пьедестале.

Итак, история, о которой теперь можно спокойно рассказать:

Ровно за две недели до этого турнира я сломала мизинец на ноге на тренировке. Стопа посинела и ходить было нереально больно. И тут я очень хочу поблагодарить моего доктора за предприимчивость и творческий подход. Благодаря ему я уже начала тренировки спустя 5 дней после перелома в специальном бандаже (который он смастерил сам) на сборах в Германии. Старалась не обращать внимания на боль в ноге и отправилась на соревнования в Шанхай.

Я очень сильно рада такому исходу этого риска. Мы это сделали! Под словом "мы" я имею в виду моего тренера, врача, доктора и главного тренера национальной сборной, все кто рискнули вместе со мной. Выступала я в обычных тейпах и просто терпела. Хорошо, что все хорошо. Всем благодарна за поддержку и веру в меня! Следующий старт - Европейские Игры в Минске", - сообщила Терлюга.