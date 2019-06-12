Крис Сайборг может покинуть UFC

Новости спорта: Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину не исключила, что в скором времени покинет организацию.

Следующий бой Сайборг проведёт на турнире UFC 240 с Фелицией Спенсер. После этого контракт Крис с организацией истекает. Как признала Сайборг, она будет открыта к предложениям других промоушенов.

«Я хочу встретиться с представителями других организаций, узнать, что они предлагают. Я смогу узнать свою цену», — приводит слова Сайборг ESPN.

Ранее сообщалось, что Сайборг может оказаться в профессиональном рестлинге. Спортсменка не исключила такого варианта, но признала, что работа в рестлинге кажется ей довольно тяжёлой.

«Они очень упорно работают, много тренируются. Возможно, я тоже смогу выйти на нужный уровень, если буду тренироваться», — добавила Сайборг.