Месси и Роналдиньо украсили обложку PES 2020

Новости спорта: Новая часть футбольного симулятора выйдет в мир 10 сентября.

Японская компания Konami опубликовала трейлер Pro Evolution Soccer. Главными лицами ролика стали два легендарных игрока Барселоны Лионель Месси и Роналдиньо. Именно они украсят обложку видеоигры. Аргентинец — стандартной версии игры, бразилец — специального издания.

Презентовал трейлер нового PES 2020 еще один экс-каталонец Андрес Иньеста. Полузащитник принимал активное участие в разработке видеоигры.

PES 2020 выйдет на PS4, Xbox One и PC. Дата релиза видеоигры — 10 сентября 2019 года.

Отметим, что главный конкурент PES среди футбольных симуляторов — FIFA выйдет в мир 27 сентября. Ранее EA Sports представили трейлер FIFA 20.