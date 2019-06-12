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Украина сыграет с Данией в отборе на чемпионат Европы по гандболу

Украина сыграет с Данией в отборе на чемпионат Европы по гандболу
11:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Мужская сборная Украины по гандболу в среду, 12 июня, проведет пятый матч квалификации чемпионата Европы-2020.

"Сине-желтые" в киевском Дворце спорта сыграют с чемпионом мира и Олимпийских игр командой Дании.

В другом матче 8-й отборочной группы Фарерские острова 13 июня будут принимать Черногорию.

В заключительном, шестом туре 16 июня Черногория и Украина сыграют между собой в Подгорице.

В первых четырех турах украинцы на выезде проиграли датчанам (24:30), победили Черногорию (29:24) и дважды Фарерские острова (30:19, 27:26).

Турнирное положение после 4-х туров: Дания - 6 очков, Украина - 6, Черногория - 3, Фарерские острова - 1.

На чемпионат Европы выйдут по две первые команды каждой из 8-ми отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

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Гандбол, Сборная Украины, Новости Украины, Новости спорта, Новости гандбола.
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