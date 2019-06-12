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Беленюк показал форму сборной Украины на II Европейские игры

Беленюк показал форму сборной Украины на II Европейские игры
14:13 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Соревнования в Минске начнутся во второй половине июня.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в своем Инстаграме поделился фотографиями формы, в которой сборная Украины отправится в Минск, чтобы участвовать во II Европейских играх.

Соревнования в столице Беларуси пройдут с 21 по 30 июня. На турнире примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

Соревнования в восьми видах спорта включены в квалификационную систему летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Фото формы сборной Украины:

Олимпийские игры в Токио состоятся в 2020 году летом.

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Жан Беленюк, Европейские игры, II Европейские игры в Минске.
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