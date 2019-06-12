Волейболистки сборной Украины победили шведок в Золотой Евролиге

Новости спорта: Национальная волейбольная женская сборная Украины обыграли 12 июня команду Швеции в пятом туре группового раунда Золотой Евролиги.

Встреча на площадке Дворца спорта "Юность" в Запорожье завершилась со счетом 3:0 (25:10, 25:10, 25:17).

Позже сегодня в квартете А Золотой Евролиги состоится игра между сборными Словакии и Чехии. Положение команд на эту минуту - 12 очков (после 5-ти матчей), Словакия - 8 (4), Чехия - 7 (4), Швеция - 0 (5).

Заключительный поединок украинские волейболистки проведет 15 июня в гостях против Словакии. Для выхода в Финал четырех подопечным Гария Егиазарова необходимо занять первое место в группе.

Результаты предыдущих матчей с участием нашей команды:

25 мая. Украина - Словакия - 3:0

29 мая. Швеция - Украина - 0:3

1 июня. Чехия - Украина - 3:1

8 июня. Украина - Чехия - 3:0.