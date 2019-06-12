Украина уступила чемпионам мира по гандболу в отборе на Евро-2020

Новости спорта: Мужская гандбольная сборная Украины уступила в среду, 12 июня, чемпионам мира и Олимпийских игр команде Дании в пятом туре квалификации чемпионата Европы-2020.

Встреча на площадке киевского Дворца спорта завершилась со счетом 30:33 (15:14).

В другом матче 8-й отборочной группы Фарерские острова 13 июня принимать Черногорию.

Турнирное положение: Дания - 8 очков (после 5-ти игр), Украина - 6 (5), Черногория - 3 (4), Фарерские острова - 1 (4). Датчане досрочно получили право выступать в финальной стадии континентального первенства.

В заключительном, шестом туре 16 июня Украина сыграет в Подгорице с Черногорией, а Дания будет принимать в Ольборге Фарерские острова.

Напомним, в первых четырех турах украинцы на выезде проиграли датчанам (24:30), победили Черногорию (29:24) и дважды Фарерские острова (30:19, 27:26).

На чемпионат Европы, финальная часть которого пройдет в январе следующего года в Австрии, Норвегии и Швеции, выйдут по две первые сборные каждой из 8-ми отборочных групп, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.