Сент-Луис впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Новости спорта: Сент-Луис в тяжелой серии обыграл Бостон и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Сент-Луис Блюз впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли. В решающей седьмой игре они обыграли финалиста Бостон Брюинз со счетом 4:1.

Уже в первом периоде Блюз сделали себе задел в две шайбы, отличились Райан О’Райли и Алекс Пьетранджело.

После равного второго периода в третьей Сент-Луис также дважды поразил ворота соперника. Бостон смог ответить на шайбы Шенна и Сэнфорда точным ударом Мэтта Грцелсика.

Обзор матча:

До сезона-2018/19 лучшим результатом в истории Блюз был финал конференции в 2016 году. Вот только тогда Сент-Луис не смог обыграть Сан-Хосе Шаркс.

Бостон Брюинз — Сент-Луис Блюз 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)