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IBU назвала даты проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

IBU назвала даты проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
13:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Соревнования пройдут в словенской Поклюке.

Исполком IBU определился с датами проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

Мировое первенство, которое в нынешнем году принял Эстерсунд, а в следующем году состоится в итальянском Антхольце, в 2021 году пройдет в словенской Поклюке в период 10-21 февраля.

Также исполком определился с датами начала Кубка мира в следующем году: первый этап в Эстерсунде начнется 30 ноября 2020 года. В 2021 году шведский этап начнется раньше — 29 ноября.

Напомним, сборная Украины в медальном зачете минувшего чемпионата мира заняла 5-е место, обойдя Словакию, Россию и Францию, помимо прочих. Капитан украинской сборной Дмитрий Пидручный, в свою очередь, в Эстерсунде в гонке преследования завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира.

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Биатлон, IBU, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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