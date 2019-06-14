На Олимпиаде-2024 спортсмены будут соревноваться с болельщиками

Новости спорта: Организаторы Игр проведут несколько киберсоревнований.

Президент Оргкомитета Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге заявил, что посетители Игр смогут получить уникальный киберспортивный опыта. Эстанге рассказал, что в рамках мероприятия пройдет несколько виртуальных состязаний.

"В рамках летних Олимпийских игр 2024 пройдут виртуальные мероприятия. Они станут еще одним методом взаимодействия с посетителями. Это будет уникальный игровой опыт и отличный способ использования технологий на благо соревнований", – заявил Эстанге.

Международная федерация парусного спорта предположила, что можно создать специальную программу по гонкам в море, которая позволила бы фанатам соревноваться с олимпийцами в режиме реального времени. Эстанге заявил, что аналогичные системы можно было бы реализовать в велогонках и гребле.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Город победил в голосовании, опередив Лос-Анджелес (США) на 11 голосов.