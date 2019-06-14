Сестры Музычук сыграли вничью и идут третьими на турнире претенденток

Новости спорта: В одиннадцатом туре Мария и Анна Музычук разошлись миром с россиянками.

В Казани продолжается турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. В одиннадцатом туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук завершили свои партии вничью.

В одиннадцатом туре Анна Музычук сыграла вничью с лидером турнира россиянкой Александрой Горячкиной, а Мария Музычук разделила очки с Екатериной Лагно из России.

После 11-и туров украинки набрали 5,5 очков и опустились на третье место. Лидирует Александра Горячкина (Россия) - 8,5 очков.

Напомним, в турнире принимают участие 8 шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюн. Призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюн - 500 тысяч евро.