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Сестры Музычук сыграли вничью и идут третьими на турнире претенденток

Сестры Музычук сыграли вничью и идут третьими на турнире претенденток
16:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер fide_chess

Новости спорта: В одиннадцатом туре Мария и Анна Музычук разошлись миром с россиянками.

В Казани продолжается турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. В одиннадцатом туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук завершили свои партии вничью.

В одиннадцатом туре Анна Музычук сыграла вничью с лидером турнира россиянкой Александрой Горячкиной, а Мария Музычук разделила очки с Екатериной Лагно из России.

Сестры Музычук сыграли вничью с россиянками на турнире претенденток

После 11-и туров украинки набрали 5,5 очков и опустились на третье место. Лидирует Александра Горячкина (Россия) - 8,5 очков.

Напомним, в турнире принимают участие 8 шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюн. Призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюн - 500 тысяч евро.

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Шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук, Новости шахмат.
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