Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии в Будапеште

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук с результатом 92,0205 балла одержали уверенную победу среди дуэтов, опередив в споре за "золото" итальянскую пару Линда Черрути - Констанца Ферро (89,0333) и тандем из Канады Клаудиа Хольцнер - Жаклин Симоно (87,6666).
Украинские синхронистки заняли первое место и в групповых выступлениях, а Марта Федина в сольной программе выиграла серебряную медаль, пропустив вперед лишь испанку Ону Карбонель.
Суперфинал Мировой серии завершится 15 июня соревнованиями в произвольной программе.