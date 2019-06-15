Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии в Будапеште

Новости спорта: В Суперфинале Мировой серии в Будапеште (Венгрия) по артистическому плаванию прошли соревнования в технических программах во всех дисциплинах.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук с результатом 92,0205 балла одержали уверенную победу среди дуэтов, опередив в споре за "золото" итальянскую пару Линда Черрути - Констанца Ферро (89,0333) и тандем из Канады Клаудиа Хольцнер - Жаклин Симоно (87,6666).

Украинские синхронистки заняли первое место и в групповых выступлениях, а Марта Федина в сольной программе выиграла серебряную медаль, пропустив вперед лишь испанку Ону Карбонель.

Суперфинал Мировой серии завершится 15 июня соревнованиями в произвольной программе.