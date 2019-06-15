Золотая Евролига: украинские волейболистки уступили Словакии

Новости спорта: Волейболистки сборной Украины проиграли Словакии в Золотой Евролиге.

Национальная волейбольная женская сборная Украины уступила 15 июня в гостях команде Словакии в шестом туре группового раунда Золотой Евролиги.

Встреча на площадке города Попрад завершилась со счетом 1:3 (25:27, 25:21, 20:25, 14:25).

Позже сегодня в квартете А Золотой Евролиги состоится игра между сборными Чехии и Швеции. Положение команд на эту минуту: Украина 12 очков (после 6-ти матчей), Словакия - 11 (6), Чехия - 10 (5), Швеция - 0 (5).

В Финал четырех выходит лишь одна команда из группы.

Результаты предыдущих матчей с участием подопечных Гария Егиазарова:

Украина - Словакия - 3:0

Швеция - Украина - 0:3

Чехия - Украина - 3:1

Украина - Чехия - 3:0.

Украина - Швеция - 3:0.