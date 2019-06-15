Золотая Евролига: украинские волейболистки уступили Словакии

Национальная волейбольная женская сборная Украины уступила 15 июня в гостях команде Словакии в шестом туре группового раунда Золотой Евролиги.
Встреча на площадке города Попрад завершилась со счетом 1:3 (25:27, 25:21, 20:25, 14:25).
Позже сегодня в квартете А Золотой Евролиги состоится игра между сборными Чехии и Швеции. Положение команд на эту минуту: Украина 12 очков (после 6-ти матчей), Словакия - 11 (6), Чехия - 10 (5), Швеция - 0 (5).
В Финал четырех выходит лишь одна команда из группы.
Результаты предыдущих матчей с участием подопечных Гария Егиазарова:
Украина - Словакия - 3:0
Швеция - Украина - 0:3
Чехия - Украина - 3:1
Украина - Чехия - 3:0.
Украина - Швеция - 3:0.