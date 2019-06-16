Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Тянак драматично проиграл WRC ралли в Италии: Сордо триумфует
Тянак драматично проиграл WRC ралли в Италии: Сордо триумфует
Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу
Украинские дефлимпийцы выиграли чемпионат Европы по футболу
Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
Далакян едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)
Далакян едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)

Кормье заявил о готовности завершить карьеру

Кормье заявил о готовности завершить карьеру
15:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Кормье заявил, что может завершить карьеру после боя с Миочичем.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье не исключил, что завершит карьеру после следующего поединка, который состоится 17 августа на турнире UFC 241. Бой Кормье со Стипе Миочичем станет главным событием турнира в Анахайме.

«Знаете, я всегда говорил, что буду драться до тех пор, пока мне не исполнится 40 лет. Если сдержу данное себе слово, то бой с Миочичем может стать последним в карьере. В любом случае, не думаю, что проведу ещё много поединков после этой встречи», — приводит слова Кормье BJPenn.

В марте 2019 года Даниэлю Кормье исполнилось 40 лет. На данный момент он возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. В предыдущем бою он победил Деррика Льюиса. Добавим, что встреча с Миочичем станет для него уже второй. В июле 2018 года он досрочно победил американца хорватского происхождения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Новости спорта, Новости футбола, Даниэль Кормье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
02 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
03 Украина (U20) - Южная Корея в финале ЧМ-2019: обзор матча (Видео)
04 Гловацки - Бриедис. Видео лучших моментов боя
05 Сборная Украины U20 - чемпион мира по футболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь