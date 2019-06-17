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Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днём отца

Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днём отца
10:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграмм

Новости спорта:

Экс первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира по футболу 2014 года немца Бастиана Швайнштайгера, с Днём отца.

«Поздравляю с Днём отца такого замечательного и любящего папу! Следующий год станет вдвойне особенным», — написала Иванович в своём «твиттере», опубликовав фото мужа.

Ранее сербская теннисистка сообщила, что в их семье с немецким футболистом ожидается пополнение. Пара ждёт второго ребёнка. В марте 2018 года у Иванович и Швайнштайгера родился сын Лука.

Иванович является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. В общей сложности Ана завоевала 15 титулов на соревнованиях WТА в одиночном разряде. 12 июля 2016 года чемпионка «Ролан Гаррос»—2008 вышла замуж за Швайнштайгера.

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