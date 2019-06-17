Президент UFC назвал возможного соперника Нурмагомедова

Новости спорта: Стало известно, кто рассматривается главным претендентом на титул Нурмагомедова.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что американский боец Тони Фергюсон является главным претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой произойдет, если россиянин победит Дастина Порье.

"Хабиб Нурмагомедов будет драться с Дастином Порье в Абу-Даби в сентябре. Что будет дальше, я пока не знаю. Тони Фергюсон отлично показал себя в бою против Дональда Серроне. Думаю, что теперь Фергюсон является главным претендентом на титульный бой", - приводит слова Уайта MMA News.

Напомним, ранее Фергюсон заявил о желании подраться с Макгрегором и Нурмагомедовым. Хабиб, в свою очередь, заявил, что Фергюсон заслужил на титульный поединок после досрочной победы над Серроне.