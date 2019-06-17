Гандбол: все участники ЧЕ-2020

Новости спорта: Определились все участники чемпионата Европы-2020 по гандболу.

По итогам квалификационного турнира определился состав участников XIV чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд.

Напомним, сборная Украины, которая выступала в 8-й отборочной группе, пробилась на Евро-2020 в числе лучших четырех команд, занявших третьи места в своих квартетах.

Чемпионат Европы, в котором впервые примут участие 24 сборные, пройдет с 9 по 26 января 2020 года одновременно в трех странах - Австрии, Норвегии и Швеции.

Кроме хозяев Евро-2020 Австрии, Норвегии и Швеции и действующего чемпиона континента Испании, в финальном турнире европейского первенства выступят Германия, Хорватия, Северная Македония, Словения, Чехия, Франция, Венгрия, Дания, Польша, Швейцария, Исландия, Латвия, Беларусь, Португалия, Россия, Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия, Голландия и Украина.

Сборная Украины в шестой раз сыграет на чемпионате Европы (последний раз в 2010 году). Лучший результат "сине-желтых" - 11-е место (2002).