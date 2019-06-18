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Кто представит Украину на Мировом Финале Red Bull Neymar Jr's Five в Бразилии

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Кто представит Украину на Мировом Финале Red Bull Neymar Jr's Five в Бразилии
10:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта: "ИнБев Житомир" представит Украину на Мировом Финале Red Bull Neymar Jr's Five в Бразилии.

В субботу, 15 июня, на Контрактовой площади в Киеве происходили настоящие футбольные баталии, ведь в столице проходил Национальный финал крупнейшего в мире Чемпионата по уличному футболу в формате 5х5 - Red Bull Neymar Jr's Five!

В течение апреля-июня отборочные турниры Red Bull Neymar Jr's Five прошли в Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Львове, Виннице, Луцке, Ивано-Франковске, Харькове и Киеве. Более 400 команд - более 3000 игроков - пытались переиграть соперников и дойти до Национального финала, и только 21 команда продолжила борьбу на Национальном финале в Киеве.

Национальный Кубок — это лишь полпути. Впереди - Мировой Финал Red Bull Neymar Jr's Five в Бразилии, где 13 июля наши украинцы из команды ИнБев Житомир будут соревноваться с более чем 50-ю победителями из других стран.

В субботу участников и зрителей, которые наблюдали за турниром в течение всего дня, ждали действительно зрелищные матчи, ведь уровень команд с каждым годом растет, а игроки уже более настойчивые на пути к главной цели.

Чтобы поддержать участников, а также наградить главным трофеем, в этот день всеукраинский финал посетили известные ведущие программы «Футбол News» на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 - Михаил Баранов и Элла Иванюкович.

Присоединились к масштабному футбольному действию и звездные игроки ФК Маэстро, среди которых шоумен Андрей Джеджула, исполнители Артем Никитин, Денис Мусаев и другие, которые в этот день сыграли товарищеский матч против болельщиков.

Поскольку турнир в Украине проходит уже в третий раз, в этом году на Национальном финале собралось много команд, которые уже не новички и не впервые пытаются обыграть всех. Однако уникальность формата и правил этого соревнования как раз в том, что невозможно предсказать ход событий. Вот так и одни из фаворитов турнира - ГРАНТЕХ, которые в прошлом году заняли второе место - вылетели еще в 1/8 финала.

После насыщенных групповых матчей и игр плей-офф, в полуфинал вышли четыре самые лучшие команды в этом году: Street 7 (Запорожье), screwdriver (Днепр), ИнБев Житомир (Винница) и Ты шо, ты шо (Одесса). Однако в полуфинале ставки сильно выросли, и ИнБев и Ты шо, ты шо просто разгромили своих соперников, забив максимальных 5 голов Street 7 и screwdriver соответственно. 

Матч за третье место не уступил по насыщенности всем предыдущим, и зрители могли наблюдать динамичные атаки и 4 гола в ворота Street 7, таким образом обеспечив днепрянам из screwdriver почетное третье место.

На финальном матче на поле встретились ИнБев Житомир, которые в 2017-м уже становились национальными победителями, и Ты шо, ты шо, которые в течение дня демонстрировали незаурядную настойчивость. Однако, в отличие от двух предыдущих лет, на этот раз обошлось без зрелищного напряжения - никакого дополнительного времени и розыгрыша 1х1. Два уверенных гола, и ИнБев Житомир во второй раз становятся Национальным победителем Red Bull Neymar Jr's Five!

Оказывается, если очень захотеть, то в ту же реку таки можно войти дважды - игроки ИнБев снова представят Украину на Мировом Финале в Бразилии. Предыдущий опыт им точно пригодится, и вполне вероятно, что 13 июля будем праздновать еще одну победу украинцев на мировой арене!

Кроме главного трофея, в этом году еще один подарок также достался игроку команды «Ты шо, ты шо» одесситу Михаилу Плохотнюку - за победу в номинации от каналов Футбол 1 и Футбол 2 «Лучший игрок Red Bull Neymar Jr's Five». И было за что. На счету Михаила и зрелищный гол, забитый через голову, и успешный розыгрыш золотого мяча 1х1, который вывел его команду в полуфинал.

Итак, тройка победителей: ИнБев Житомир, Ты шо, ты шо и screwdriver. Все игроки получили памятные подарки от магазина подарков-впечатлений bodo и телеканалов Футбол 1 / Футбол 2.

«Это очень динамичный футбол, он не похож ни на большой ни на мини футбол. Он, наверное, помогает более техничным игрокам проявить себя с лучшей стороны.

Турнир необычный, но уже третий год, это уже становиться хорошей традицией в Украине. Ребята учатся, видно по командам, что сильнее уровень, с каждым годом сильнее и сильнее команды, и по болельщикам, которые поддерживали весь день на жаре 35 градусов – было супер.

Знаем, что будет много команд сильных соперников, будем готовиться. Ну и, конечно, будем стараться представить Украину достойно, будем бороться за победу» - делится впечатлениями и целями Константин Кожанов из ИнБев Житомир.

«Формат супер, все в детстве играли в дворовой футбол, это приближенно к этому. Для меня эмоции прежде всего! Это было эмоционально, не просто вышли поиграть, отбыть номер, это действительно шоу, это перформенс для всех ребят, которые здесь находились». – с увлечением рассказывает лучший игрок турнира Михаил Плохотнюк из Ты шо, ты шо.

Мировой финал пройдет 13 июля в Прая-Гранди, Бразилия.

Подарком для победителей Всемирного Финала станет встреча с легендарным Неймаром и игра против талантливого бразильца и его товарищей по команде. 

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Red Bull, Неймар, Футбол, Red Bull Neymar Jr's Five, ИнБев Житомир.
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