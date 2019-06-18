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НОК Украины призвал поддержать сборную команду на II Европейских играх (Видео)

НОК Украины призвал поддержать сборную команду на II Европейских играх (Видео)
17:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал болельщиков поддержать сборную команду на II Европейских играх, которые стартуют в Минске 21 июня.

Видеопревью главного спортивного события лета появилось на YouTube-канале НОК Украины:

Напомним, Украину на вторых Европейских играх, которые с 21 по 30 июня пройдут в Минске (Беларусь), будут представлять 198 спортсменов. Программа соревнований включает 10 дней, около 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

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Украинские спортсмены будут представлены во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными на Олимпийскеи игры-2020 в Токио.

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НОК Украины, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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