НОК Украины призвал поддержать сборную команду на II Европейских играх (Видео)

Новости спорта: Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины призвал болельщиков поддержать сборную команду на II Европейских играх, которые стартуют в Минске 21 июня.

Видеопревью главного спортивного события лета появилось на YouTube-канале НОК Украины:

Напомним, Украину на вторых Европейских играх, которые с 21 по 30 июня пройдут в Минске (Беларусь), будут представлять 198 спортсменов. Программа соревнований включает 10 дней, около 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

Украинские спортсмены будут представлены во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными на Олимпийскеи игры-2020 в Токио.