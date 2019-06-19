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Шевченко: Никому не позволю лишить меня пояса

Шевченко: Никому не позволю лишить меня пояса
14:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Чемпионка UFC Валентина Шевченко прокомментировала возможный бой с Лиз Кармуш.

Ранее стало известно, что уроженка Киргизии может встретиться с Кармуш в главном поединке вечера на турнире в Сан-Антонио 20 июля. В 2010 году Кармуш победила Шевченко.

«Этот бой был бы отличным. Кармуш — сильный боец, уверенна, поединок будет классным. Что касается истории наших встреч, то в первом поединке была медицинская остановка. Тогда я доминировала, отправила её в нокдаун, но затем она пяткой рассекла мне глаз. Врачи решили остановить бой, хотя я была готова.

Я готова к этому бою. Пришла в UFC, чтобы быть чемпионкой. Никому не позволю лишить меня пояса», — приводит слова Шевченко BJPenn.

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На UFC 238 Шевченко нокаутировала Джессику Ай хай-киком во втором раунде и сохранила титул.

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MMA, UFC, Новости спорта, Новости бокса, Валентина Шевченко.
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