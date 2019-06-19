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II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске
II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске

Украинские спортсмены начали прибывать на Европейские игры-2019

Украинские спортсмены начали прибывать на Европейские игры-2019
13:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Первые представители Украины прибыли в Минск на Европейские игры-2019.

18 июня в 20.55 первая группа украинских спортсменов прибыла в столицу Республики Беларусь, где с 21 по 30 июня будут разыгрываться награды II Европейских игр.

Из национального аэропорта “Минск” украинцы отправились в Деревню атлетов, где их встретила шеф миссии сборной Украины на Играх-2019 Анна Сорокина. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

После прохождения процесса аккредитации украинские представители и представительницы баскетбола, бокса и стрельбы из лука заселились в свое новое жилье.

Напомним, ІІ Европейские игры соберут более 4 тысяч атлетов из 50-ти стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Украину на престижном старте будут представлять 198 спортсменов.

II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске

Украинские спортсмены будут представлены во всех 15 видах спорта и 22 дисциплинах. Соревнования в 8 видах станут квалификационными на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Сборная Украины, Новости спорта, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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