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Бондаренко провел в Киеве открытую тренировку

Бондаренко провел в Киеве открытую тренировку
18:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко готовится к Европейским играм.

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, лидер мирового сезона в прыжках в высоту Богдан Бондаренко провел сегодня открытую тренировку в Киеве.

Тренировка состоялась на столичном стадионе «Пионер». Это одно из последних занятий Бондаренко перед отлетом 21 июня в Минск. Там Богдан Бондаренко вместе со сборной Украины по легкой атлетике будет соревноваться на Европейских играх.

Во время открытой тренировки журналисты имели возможность пообщаться с Богданом Бондаренко, а также президентом ФЛАУ Игорем Гоцулом и главным тренером по легкой атлетике Украины Вячеславом Тыртышником.

II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске

 «Я счастлив вернуться к полноценным тренировкам и соревнованиям после почти двухлетнего перерыва, во время которого я залечивал свои травмы. Главные планы на этот сезон - Европейские игры в Минске и чемпионат мира в Катаре. Конечно, хочется вернуться с медалями», - рассказал Богдан Бондаренко. После общения со СМИ и тренировки наш прыгун провел также фотосессию и раздал автографы.

Кроме этого, Игорь Гоцул и Вячеслав Тыртышник рассказали журналистам о подготовке сборной Украины и новый формат DNA (Dynamic New Athletics), в котором и будет проводиться легкоатлетический турнир на Европейских играх в Минске.

Напомним, Богдан Бондаренко победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате с результатом 2.28 м. Отметим, что он победил уже на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в этом сезоне. В Риме украинец выиграл с результатом 2.31 м.

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Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Богдан Бондаренко, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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