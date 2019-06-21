В финале Золотой Евролиги сыграют Беларусь - Турция

Новости спорта: Сегодня в столице Эстонии стартовал «Финал четырех» мужского волейбольного турнира.

В эстонском городе Таллинн в пятницу состоялись два полуфинальных матча мужской волейбольной «Золотой Евролиги» 2019 года. В первом из них встретились сборные Беларуси, которая, напомним, заняла первое место в группе, где выступали украинские волейболисты, и команда Нидерландов.

Первый сет выиграли наши северные соседи 25:22, а вот во второй партии соперники долгое время не могли определить победителя. Только со счетом 31:29 верх взяли голландские игроки. Впрочем, это был первый и последний успех сборной Нидерландов. Далее игра проходила под диктовку Беларуси, которая взяла два следующих сета 25:19 и 25:21.

«Золотая Евролига». Финал четырех. Мужчины

Таллинн (Эстония). 21 июня

Беларусь - Нидерланды

3:1 (25:22, 29:31, 25:19, 25:21)

Во втором полуфинале встретились хозяева площадки и волейболисты Турции. И здесь соперникам пришлось сыграть четыре партии. После первых двух счет был равным 1:1, а затем два сета выиграли гости. Причем в четвертой партии в очень упорной борьбе 28:26.

Турция - Эстония

3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 28:26)

Завтра в субботу 22 июня вначале в матче за третье место сыграют сборные Нидерландов и Эстонии, а затем в борьбе за главный приз турнира сойдутся команды Беларуси и Турции.