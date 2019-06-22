Скачать
Суббота, 22.06.2019
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
В финале Золотой Евролиги сыграют Беларусь - Турция
В финале Золотой Евролиги сыграют Беларусь - Турция
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

В Минске торжественно открылись II Европейские игры

Смотрите фото (5)
В Минске торжественно открылись II Европейские игры
07:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Минске зажжен огонь II Европейских игр.

Торжественная церемония открытия втторых в истории Европейских игр-2019 состоялась на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Гостей вечера ждала увлекательная высокотехнологичная шоу-программа с элементами виртуальной реальности, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Участников Европейских игр поздравили президент Европейского олимпийского комитета Янез Косьянчич, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На трибунах поддерживал украинскую сборную президент НОК Сергей Бубка.

Традиционно особой частью церемонии стал парад команд-участниц. Флаг Украины нес олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.

На церемонии были провозглашены клятвы спортсменов, тренеров и судей, запестрели флаги на флагштоке и был зажжен огонь Игр.

Напомним, в Минске-2019 украинская команда представлена 198 спортсменами в 15-ти видах спорта (22 дисциплины).

В первый медальный день, 22 июня, украинские спортсмены будут бороться за награды в велоспорте, дзюдо, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, самбо, спортивной акробатике и художественной гимнастике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Легкая атлетика, Олимпиада, Минск, ОИ, Европейские игры, Европейские игры-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы дата и место следующего боя Поветкина
02 Динамо хочет купить Зозулю
03 УЕФА проверил Александрию перед Лигой Европы
04 Морозюк: Скучаю по Украине, но не хочу возвращаться в украинский футбол
05 Сколько Виталий Кличко заработал за супербой с Льюисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь