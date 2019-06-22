В Минске торжественно открылись II Европейские игры

Новости спорта: В Минске зажжен огонь II Европейских игр.

Торжественная церемония открытия втторых в истории Европейских игр-2019 состоялась на национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Гостей вечера ждала увлекательная высокотехнологичная шоу-программа с элементами виртуальной реальности, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Участников Европейских игр поздравили президент Европейского олимпийского комитета Янез Косьянчич, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На трибунах поддерживал украинскую сборную президент НОК Сергей Бубка.

Традиционно особой частью церемонии стал парад команд-участниц. Флаг Украины нес олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Николай Мильчев.

На церемонии были провозглашены клятвы спортсменов, тренеров и судей, запестрели флаги на флагштоке и был зажжен огонь Игр.

Напомним, в Минске-2019 украинская команда представлена 198 спортсменами в 15-ти видах спорта (22 дисциплины).

В первый медальный день, 22 июня, украинские спортсмены будут бороться за награды в велоспорте, дзюдо, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, самбо, спортивной акробатике и художественной гимнастике.