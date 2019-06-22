Лесковец принесла Украине второе "золото" на первенстве Европы среди кадетов

Новости спорта: Украинки завоевали очередные награды на первенстве Европы по женской борьбе среди кадетов в итальянском городе Фаенца.

Во второй день финалов победительницей континентального первенства-2019 в составе сборной Украины стала Юлия Лесковец, которая завоевала "золото" в весовой категории до 61 кг.

В решающей схватке Лесковец одержала победу над россиянкой Татьяной Кабановой - 2:1.

Бронзовым призером стала Виолетта Семчова (40 кг), которая в поединке за 3-е место одержала победу над Алисой Бора из Румынии - 6:5.

Как сообщалось, днем ранее Аида Керимова завоевала "золото" в весовой категории до 43 кг, серебряную медаль выиграла Кристина Соколовская (57 кг), бронзовую - Евгения Седых (65 кг).

Отметим, бронзовыми призерами первенства Европы по греко-римской борьбе среди кадетов стали Владимир Войтович (51 кг) и Михаил Вишневецкий (110 кг).

22 и 23 июня определятся победители и призеры первенства Европы по вольной борьбе среди кадетов.