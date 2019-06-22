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Европейские игры: сегодня разыграют первые медали

Европейские игры: сегодня разыграют первые медали
09:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сегодня разыграют первые комплекты наград Европейских игр-2019.

Победители в велоспорте, дзюдо, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, самбо, спортивной акробатике и художественной гимнастике определятся в субботу, 22 июня, на II Европейских играх в Минске (Беларусь).

В первый медальный день Европейских игр разыграют 24 комплекта наград.

Спортивные акробаты будут бороться за медали в балансе и динамике (женщины, смешанные пары); велосипедистки - в групповой шоссейной гонке; художественные гимнастки - в многоборье; дзюдоистки - в весовых категориях до 48 кг, 52 кг, 57 кг, дзюдоисты - 60 кг, 66 кг; самбистки в категориях до 48 кг, 56 кг, 64 кг, 72 кг, 80 кг, самбисты - 57 кг, 100 кг; лучники - в командных соревнованиях и смешанные команды - в пулевой стрельбе.

Кроме того, состоятся предварительные соревнования в баскетболе 3х3, боксе, настольном теннисе, стендовой стрельбе.

Украинцы выступят во всех видах спорта.

Трансляция на НТН. В субботу, 22 июня, в 15:00 - Художественная гимнастика. Многоборье. Финал;

22 июня в 18:30 - Дзюдо. Мужчины. Женщины;

В воскресенье, 23 июня, в 14:00 - Художественная гимнастика. Финал.

23 июня в 20:15 - Легкая атлетика.

До 30 июня в Минске разыграют 199 комплектов наград.

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Минск, Новости спорта, Европейские игры, ЕИ, Европейские игры-2019.
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